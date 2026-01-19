Un gol a l’últim segon deixa la selecció sense bronze

Després de signar un magnífic Campionat d’Europa de hockey sala, la selecció espanyola femenina es va haver de conformar amb la quarta posició a la capital de la República Txeca, Praga. La jugadora terrassenca del Club Egara Marta Grau va ser nomenada millor jugadora de la competició
En el duel per la tercera i quarta posició, el combinat que prepara Jorge Pérez es va veure superat “in extremis” per la selecció austríaca per 2 gols a 3. Quan semblava que el matx s’encaminava cap a la tanda de “shoo-outs”, l’austríaca Laura Kern va batre Paula Ruiz al darrer segon i la medalla de bronze va viatjar cap a Àustria.
Quatre jugadores terrassenques formaven part del combinat espanyol que va tenir el bronze a tocar a la capital txeca. Es tracta de Marta Grau, Estel Forte, Mar Sola i Clara Ycart.
El matx va començar amb un penal-córner que les espanyoles van desaprofitar. Al minut 3, però, Johanna Buchleitner va inaugurar el marcador. Clara Ycart va poder empatar al minut 6, però no va ser fins a una jugada després quan la jugadora de l’Atlètic Mar Sola va establir l’empat a un gol.
Espanya es mantenia forta en defensa, fonamentalment gràcies a la gran actuació de la portera Paula Ruiz, que va aturar dos penals consecutius de la selecció dirigida per Christian Hoffmann. Quan faltaven tres minuts per al descans, Buchleitner va fer l’1 a 2 de penal.
Massa penals fallats
La selecció espanyola seguia perdonant, especialment en els llançaments de penal-córner. Al minut 26, una acció individual de Clara Ycart va significar l’empat a dos. Va poder-se posar Espanya per davant en el marcador, però Mar Sola va perdonar en una gran assistència d’Ycart.
Tant Ruiz com la portera austríaca Michaela Streb continuaven salvant les seves seleccions. L’empat no es movia. Fins que al darrer segon va arribar el gol de la victòria per a les austríaques.
Espanya va tancar la fase de grups amb 10 punts després de guanyar Ucraïna (4-3), Lituània (8-0) i les amfitriones de la República Txeca (5-3) i d’empatar a dos amb Polònia.
En semifinals, les jugadores que prepara Jorge Pérez van empatar a cinc gols amb la potent Alemanya, que s’acabaria proclamant campiona d’Europa en batre per 5 a 2 Txèquia a la gran final.
Marta Grau va fer dos gols contra les alemanyes, per un de Clara Ycart i un altre d’Estel Forte. Les alemanyes, però, es van imposar als “shoot-outs” per 2 a 3.