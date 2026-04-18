Un gol de Julia Gomes deixa el derbi a Can Salas

A diferència del de la primera volta, el derbi femení d'aquest dissabte entre Atlètic i Club Egara se l'ha adjudicat el conjunt de Can Salas. En un partit majoritàriament dominat pel conjunt que prepara Sílvia Bonastre, un solitari gol aconseguit per l'argentina Julia Gomes ha donat els tres punts al conjunt local. L'Atlètic ha fet un partit molt seriós i ha estat superior tant en defensa com en atac.
L'equip de Joan Vidal no s'ha sentit còmode sobre el camp, però ha tingut alguna oportunitat per endur-se un punt en el tram final de l'encontre.
L'Atlètic ha disposat de cinc penals-córner, per quatre de les del Pla del Bon Aire. Al minut 25, en el primer dels seus llançaments, Gomes ha batut Mariona Girabent amb un llançament ras al calaix.
Atlètic i Club Egara es tornaran a veure les cares divendres en el primer partit de quarts de final de la Copa de la Reina que es disputa a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat.
També aquest dissabte ha jugat el seu partit el CD Terrassa, que ha caigut per 2 gols a 0 al camp del Sanse Complutense madrileny. Teresa Viana ha inaugurat el marcador al minut 17. La sentència ha arribat al 46, quan l'especialista Lola Riera, màxima golejadora de la lliga, ha transformat un penal-córner per fer el 2 a 0 definitiu.
Queden només quatre jornades per tancar la fase regular i el Club de Campo continua com a líder. El Sanse Complutense és segon amb 41 punts, seguit pel Club Egara amb 39. L'Atlètic en té 36. A la part baixa de la classificació, el CD Terrassa, que segueix sense guanyar, és penúltim amb només cinc punts.