Un mal quart parcial condemna el Natació en el derbi comarcal

En partit avançat corresponent a la vintena jornada de la lliga de Divisió d’Honor femenina, el CN Terrassa va perdre dijous al vespre per quatre gols de diferència (12-8) a la piscina de Can Llong en el derbi vallesà contra l’Astralpool CN Sabadell.
Aquesta derrota, la sisena de l’exercici, deixa l’equip que prepara Xavi Pérez sense opcions d’aspirar al tercer lloc en les tres jornades que falten i ha de defensar el quart. Té nou punts més que el cinquè, un Barceloneta que té, però, dos partits pendents.
Les egarenques sumen 39 punts i es troben a nou de distància de les sabadellenques, que són terceres, quan queden només nou punts en joc. A més, l’”average” particular és favorable al conjunt de David Palma.
El darrer derbi comarcal de la temporada va ser força igualat. Les sabadellenques es van adjudicar el primer quart per 4 a 2, el segon va acabar amb empat a dos i al tercer les terrassenques van reaccionar per empatar el matx a set. En el darrer període, però, el Sabadell va signar un parcial de 5 gols a 1 i es va acabar enduent tres punts que el deixen a un punt del Mataró i a dos del líder, Sant Andreu.
La hongaresa Panni Szegedi va obrir el marcador als tres minuts de partit. Dos minuts més tard, Irene González va empatar. Martina Fernández va tornar a donar avantatge a les terrassenques, però un parcial de 3 a 0, amb gols d’Helena Dalmases, Ona Jurado i Paula Crespí, van deixar l’electrònic en un 4 a 2 favorable a les locals. L’egarenca Isa Piralkova, a més, va fallar un penal.
A l’inici del segon període, Irene Casado va retallar distàncies (4-3), però Simone Van de Kraats i Daniela Moreno va elevar l’avantatge fins al 6 a 3. Quan faltaven només 51 segons per arribar al descans, la neerlandesa Nina Ten Broek va retallar distàncies de nou (6-4).
Reacció estèril
Les terrassenques van saber reaccionar al tercer acte i van arribar a empatar el partit a 7. Després d’un penal fallat per Van de Kraats, Szegedi i Paula Prats van contrarestar el gol de la sabadellenca Natasa Rybanska. Prats va empatar als segons finals. Els problemes van arribar al quart període, quan el Sabadell va tancar el duel amb un parcial de 5 a 1.
Les egarenques tornen a jugar aquest dissabte a les 18 hores. Rebran a la piscina de l’Àrea Olímpica un CN Sant Feliu que ocupa la vuitena posició i ja no es juga res.
D’altra banda, el conjunt masculí del CN Terrassa disputarà també dissabte a les 12.45 hores el darrer partit a domicili de la temporada a la piscina del CN Mataró.