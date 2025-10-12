Un punt per a un Terrassa FC que ha anat de menys a més

El Terrassa FC ha empatat a un gol en el camp d'un Olot que ha sigut millor a la primera meitat. Els de Víctor Bravo han encaixat un gol pocs minuts abans del descans, però a la segona part han evidenciat una millora i han aconseguit empatar i sumar un punt. La pròxima jornada, el conjunt terrassista rebrà a l'Espanyol "B" a l'Estadi Olímpic.
En els primers 45 minuts de partit ha sigut l'Olot qui ha dut la iniciativa i l'equip que ha fabricat les millors oportunitats de gol. En el minut 6, Joel Arumí ha fet una centrada des de l'esquerra i Puigbert, amb tot per marcar, ha rematat fora. El Terrassa FC ha reaccionat i ha reclamat penal per unes possibles mans d'un defensor després d'un servei de Joel, en el minut 12 d'aquest primer temps. Poc després, de nou ha centrat Joel Arumí i ni Marc Mas ni Enri han arribat a connectar la pilota tot i estar ben posicionats.
En el minut 18, Sleegers ha marcat, però l'àrbitre ha decretat fora de joc del davanter neerlandès. Tres minuts més tard, Larrauri ha protagonitzat una bona acció personal, però el seu intent l'ha refusat la defensa. La pilota ha anat a peus de Josemi Castañeda que ha xutat amb poca convicció. En el minut 23, Enri s'ha plantat sol davant del porter terrassista Marcosd Pérez, però la seva rematada l'ha salvat Isma quan estava a punt d'entrar a dins de la porteria.
Enri ha repetit uns minuts després, però la defensa terrassista ha evitat el perill. La contesta del Terrassa FC ha vingut dels peus de Joel, que ha provat una vaselina des del mig del camp, veient al porter Ballesté molt avançat, però la pilota ha sortit fora per poc. En el minut 37 ha arribat l'1 a 0, en una assistència de Pedro a Joel Arumí, que ha rematat amb molta qualitat i ha clavat la pilota a l'escaire de la porteria visitant.
Els de Víctor Bravo han intensificat les seves accions en el tram final de la primera meitat i Joel ha intentat sorprendre a Ballesté, però el porter ha aturat el seu xut. En el temps afegit no hi ha hagut jugades destacades i s'ha arribat al descans amb avantatge mínim per als garrotxins.
A la segona meitat, l'Olot ha tornat a sortir amb força i Albert López, en dues ocasions, ha buscat el gol. La seva primera opció l'ha desviat la defensa a córner i, la segona, en una acció llarga de tot l'equip, ha sortit per sobre del travesser de la porteria visitant. Amb el pas dels minuts, el Terrassa FC ha agafat més pes en el joc de l'encontre i, en el minut 63, ha igualat el marcador. Joel ha fet una acció per la banda esquerra i ha servit a Guti, que li ha deixat la pilota a Larrauri que, amb un magnífic xut, ha superat al porter local i ha establert l'1 a 1.
Joel, amb una falta directa que ha sortit fregant el pa, ha estat a punt de marcar. Breñé també ha tingut una bona ocasió per als locals, després de quedar-se sol davant de Marcos Pérez, però el porter terrassista ha enviat la pilota a córner. Breñé, de nou, i en una acció de Pedro, ha vist com la defensa rebutjava la pilota. I en el temps afegit, Marc Mas ho ha provat amb un llançament de falta directa que Marcos Pérez ha aturat.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Schouten, Álvaro Martín, Mario Domingo, Jaime Barrero, Josemi (Mármol, m. 90), Larrauri, Guti (Joaco, m. 84), Sleegers i Joel (Van den Heerik, m. 90).