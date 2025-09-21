Un punt per al San Cristóbal en el camp del Peralada

El San Cristóbal ha sumat un punt en la seva visita al sempre complicat camp del Peralada. Els de Cristian García, després d'un primer temps sense gols, han marcat a l'inici de la represa, però no han pogut evitar l'empat dels locals, onze minuts més tard del 0 a 1 dels visitants. El pròxim compromís dels parroquials serà a casa, diumenge que ve, contra el Cerdanyola.
La pluja ha condicionat bastant el joc de la primera meitat. Hi ha hagut força igualtat, si bé els locals han colpejat en dues ocasions d'Omar. En la primera, Carles Segura ha rebutjat la pilota i, en la segona, ha sigut la defensa la que s'ha encarregat d'evitar el gol del Peralada. Els parroquials han tingut una falta que ha sortit fora i els gironins han replicat amb una rematada de Rami que ha sortit desviada.
Bafode ha tingut una bona oportunitat per als de Cristian García i, més tard, i abans del descans, denou ha tingut un llançament de falta l'equip terrassenc, però l'acció no ha acabat de manera positiva. Amb empat a zero en el marcador, s'ha arribat al temps de descans.
A la represa, els parroquials han aconseguit avançar-se en el marcador en una bona jugada de Salva Torreño pel cantó dret. La seva centrada l'ha caçat al segon pal Joan Cervós, que en el minut 50 ha marcat el 0 a 1 per al seu equip. L'alegria en els parroquials ha durat onze minuts, els que ha trigat el Peralada per igualar el resultat, gràcies a una diana de Manzano.
El Peralada ha pogut marcar cinc minuts després, però Ricki, que ha entrat per Otero en el minut 10 de la primera meitat, ha salvat l'ocasió sota els pals. El partit ha ofert poc quant a ocasions de gol fins a la conclusió. Salva Torreño, en el minut 85, ha vist la targeta vermella directa molt rigorosa. El San Cristóbal ha hagut d'aguantar fins a la finalització en inferioritat numèrica, però ha sabut conservar l'empat i ha sumat el seu segon punt a la lliga.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Otero (Ricki, m. 10), Raúl Ferrer, Joan Cervós, Max Llovera, Guillem, Raúl Pérez, Marc Río (Àlex Fernández, m. 81), Bafode (Mario Cantí, m. 70) i Konu (Ayoub, m. 76).