Un terrassenc, subcampió de la Copa d'Àfrica

Unes 70.000 persones es van aplegar a l'estadi Príncep Moulay Abdallah de Rabat per presenciar la final de la Copa d'Àfrica entre la selecció amfitriona, el Marroc, i el Senegal. Va ser un duel intens i polèmic, que es va decidir a la pròrroga gràcies a un gol del jugador del Villarreal Pape Gueye. Els senegalesos van deixar els marroquins sense la seva Copa d'Àfrica. Es queden amb un sol títol, el que van aconseguir el 1976 a Etiòpia.
Un dels integrants de la selecció subcampiona del món va ser el terrassenc Ismael Saibari, que va disputar el partit sencer. Va ser substituït a la primera part de la pròrroga pel seu company del PSV Eindhoven Anass Salah-Eddine. Als quarts de final, Saibari va fer el segon dels gols que la seva selecció li va marcar al Camerun.
Ismael Saibari va néixer a Terrassa el dia 28 de gener de l'any 2001. Va donar les seves primeres puntades a la pilota pels carrers de Can Parellada, on vivia amb els seus pares, una parella marroquina que havia arribat d'Almeria, i el seu germà Akram. Va arribar a jugar una temporada a l'equip benjamí del CD Can Parellada.
La família va emigrar a Bèlgica i el terrassenc va jugar a les categories inferiors del Genk i l'Anderlecht. L'estiu del 2020 va fer el salt a l'Eredivisie i va fitxar per un dels clubs més prestigiosos del país, el PSV Eindhoven. Saibari s'ha convertit en un migcampista de referència tant al club d'Eindhoven com a la selecció del Marroc.
Aquesta temporada acumula 11 gols i quatre assistències en els 22 partits que ha disputat amb el PSV a la lliga i a la Champions.