Una eliminació que enforteix el projecte

La derrota a la tanda de penals del Terrassa FC contra el CE Sabadell a la Copa Catalunya va suposar un cop dur per a afició, plantilla i tècnics, però la bona imatge de l’equip, fonamentalment a la primera part, reforça la bona dinàmica que ha mostrat en els primers compromisos d’aquest any 2026. Realment, el conjunt d’Oriol Alsina no va caure en el temps reglamentari enfront d’un equip de superior categoria i que, a més, lidera el seu grup de la Primera Federació, i va competir de tu a tu durant una gran part del matx.
De moment, els partits disputats aquest 2026 s’han resolt amb dues victòries, contra Valencia Mestalla (2-0) i Andratx (0-2), i un empat a dos gols contra el conjunt arlequinat. Els d’Alsina estan mostrant la seva millor versió des de l’inici de temporada i només el Reus Reddis ha sigut capaç de doblegar-los en els noranta minuts, d’ençà de l’arribada del tècnic maresmenc a la banqueta.
L’entrenador del Terrassa FC, a la conclusió del partit de Copa Catalunya, va declarar que “el futbol a vegades no és just. Crec que hem merescut passar aquesta eliminatòria, però cal felicitar el Sabadell”. Alsina va assegurar que “la primera part crec que ha sigut nostra i, inclús, a la segona part, amb el 2-1, hem tingut una ocasió molt clara d’un dos contra un que hauria sigut la sentència”.
"Ens en deu una"
“Crec que el futbol ens en deu una i al final sempre acaba sent just i esperem que en algun altre partit important, que ens estem jugant coses bones, que la moneda caigui de l’altre costat”, va afegir el tècnic terrassista. Va elogiar la feina que estan duent a terme tots els efectius de la plantilla i va dir que “tots els futbolistes han estat i estan en un nivell molt alt i no solament és en els partits, sinó també en els entrenaments”.
Alsina va destacar que l’equip i ell mateix donaven importància a aquesta competició i va fer al·lusió a unes paraules de Xabi Alonso, destituït pel Real Madrid. “És molt fàcil, quan jugues la Supercopa d’Espanya i perds dir que no era un trofeu important”.
Va agregar que, per a ell, la Copa Catalunya “era important, el que passa és que hem fet mèrits per guanyar, però no ho hem pogut aconseguir i el que no diré ara és que no volíem guanyar, sí que volíem guanyar i ho hem fet tot per guanyar”. Per aquests motiu, va dir que estava enfadat.