Una oportunitat per consolidar-se a dalt

Obtenir la seva cinquena victòria consecutiva a la lliga de la Segona Federació i mantenir-se als llocs que donen dret a disputar el “play-off” d’ascens de categoria són els reptes d’un Terrassa FC que visita dissabte, a les 12 hores, el Valencia Mestalla. Amb les baixes de Gil Muntadas i Quinten Van den Heerik, a qui se’ls ha acabat la temporada per les seves lesions, el tècnic Oriol Alsina recupera per a aquesta cita Sergio Cortés, absent en els dos darrers compromisos.
El conjunt valencianista, tretzè a la classificació amb 32 punts i en plaça de “play-out” per evitar el descens, ha canviat d’entrenador aquesta setmana. Miguel Ángel Angulo no continua al capdavant del Valencia Mestalla i el seu substitut a la banqueta és Óscar Sánchez, fins ara tècnic del Juvenil A del club.
“El rival és un filial d’un Primera Divisió, amb jugadors de moltíssima qualitat, i serà un partit molt difícil en un camp de gespa natural”, va assenyalar Alsina. “Són moltes coses que no ens van a favor. Han canviat d’entrenador, per la qual cosa no pots preveure l’alineació, no pots preveure com jugaran ni en atac ni en defensa”, va afegir l’entrenador del Terrassa FC.
Tot plegat, va apuntar Alsina, “et provoca un desavantatge”. El tècnic va recordar que el Valencia Mestalla “és un rival que es juga el ‘play-out’ o el descens i que ha de guanyar”, però va assegurar que “nosaltres anirem allà amb la nostra humilitat de sempre i intentarem competir segur al màxim nivell i esperem que ens doni per emportar-nos un resultat positiu i, si pot ser, la victòria”.
Molt complicat
Alsina va assenyalar també que “anem allà a guanyar, amb tots els respectes cap al Valencia Mestalla i sabem que ens ho posaran molt complicat perquè, per a mi, és un dels millors filials que hi ha, amb una de les millors individualitats i serà complicat”. L’entrenador terrassista va destacar que “ens acompanya força gent, pel que estic veient, i al final això és un suport incondicional”. El club va organitzar un autocar de franc per als seguidors, de setanta places, que es va omplir totalment i també s’espera que hi vagin d’altres amb els seus cotxes particulars. “Això m’omple de satisfacció i estic molt agraït amb aquesta afició que sempre, en el meu cas, m’ha tractat i m’està tractant tan bé”, va apuntar.