Una segona part molt fructífera del Sestao elimina al Terrassa FC de la Copa Federació

El Terrassa FC ha quedat fora de la Copa Federació i, a la vegada, també ha vist com s'esvaïen les seves opcions de disputar la Copa del Rei. Els d'Oriol Alsina han caigut per 4 a 1 en el camp municipal de Las Llanas contra un Sestao River que ha resolt l'eliminatòria dels quarts de final d'aquesta competició gràcies a una segona meitat molt prolífica en l'apartat ofensiu. La primera meitat havia finalitzat amb empat a un, però els bascos, en onze minuts a la segona part, han sentenciat l'encontre. Diumenge, tornarà la lliga a l'Estadi Olímpic, en el partit contra el Girona "B", que s'iniciarà a les 18 hores.
El Sestao ha començat més actiu davant d'un Terrassa FC que s'ha defensat bé. El conjunt basc tenia la pilota, però sense arribades clares per marcar. En el minut 12, no obstant això, els locals han aconseguit avançar-se en la primera aproximació de perill clar. Markel Peral ha centrat des del cantó dret, la rereguarda terrassista no ha sabut treure's de sobre el perill i Gonzalo Zorrilla ha rematat a porteria i la pilota ha acabat entrant, tot i que Fran Moreno ha intentat evitar-ho sota els pals sense aconseguir-ho.
El gol ha despertat el vessant ofensiu dels d'Alsina, que han començat a atacar amb més regularitat, si bé sense crear ocasions per empatar. El Setao ha reaccionat i Ander Laka ha provat un xut que ha sortit fora. El partit estava més equilibrat que mai quan, en el minut 25, i en la millor acció en atac dels terrassistes, ha arribat l'empat a un. Nahuel ha progressat per la banda esquerra i ha servit una pilota exquisida a Albert Celma que, amb una magnífica resolució, ha establert l'1 a 1.
L'empat per part dels visitants ha tornat a promoure el domini dels locals que, a pesar que han controlat la pilota, només han creat alguna situació remarcable en algun llançament de córner. En un d'aquests llançaments de cantonada, Andoni Arzak ha estat a punt de marcar amb una rematada de cap que ha tocat en un defensa i ha sortit per sobre del travesser. En els últims instants, l'autor del gol del Sestao, Gonzalo Zorrilla, ha rematat a les mans de Pacheco en una bona posició per sorprendre.
A la segona part, el Sestao ha tornat a dirigir el joc i ha pogut marcar en un córner que ha acabat rematant de cap Gonzalo Zorrilla i que ha salvat Pacheco amb una bona aturada que ha acabat de nou a córner. La sortida d'aquest nou llançament de cantonada l'ha tornat a rematar de cap Gonzalo Zorrilla, aquesta vegada fora.
En el minut 57, tanmateix, ha tornat a marcar el conjunt basc, en una acció per la banda esquerra de Pau Miguélez que Pacheco ha desviat amb la mà com ha pogut i la pilota ha quedat morta a peus d'Adri Carrión, que ha engaltat un xut que, després d'impactar en el travesser, ha entrat dins de la porteria del Terrassa FC.
Sense temps a refer-se, els d'Alsina han encaixat el 3 a 1, en una nova internada de Pau Miguélez per l'esquerra que Aser Palacios, en el seu intent per refusar la pilota davant la presència amenaçadora d'Adri Carrión, ha acabat introduint a la seva pròpia porteria. Amb dos gols de desavantatge, el Terrassa FC ha anat a mirar de reduir distàncies i Guti ha tingut una bona oportunitat que el porter local ha salvat amb una bona intervenció.
Quan més insistien els d'Alsina, ha arribat el 4 a 1, en una nova assistència de Pau Miguélez que ha sabut aprofitar Ander Castillo amb un excel·lent xut que ha entrat per l'escaire de la porteria visitant. Aquesta quarta diana dels bascos ha afectat el joc del conjunt terrassenc que ha intentat recuperar-se amb algunes accions atacants que no han suposat cap canvi en el marcador. Ander Castillo, en una indecisió entre Dirks i Pacheco, ha estat a punt d'obtenir un cinquè gol per als locals, però el seu tir ha sortit fora.
Pel Terrassa FC han jugat: Pacheco, Ferran, Iker Reche, Fran Moreno (Dirks, m. 72), Aser Palacios, Ekaitz Molina (Jaime Barrero, m. 46), Álex López (Sergio Cortés, m. 64), Guti, Albert Celma (Dano Lourens, m. 64), Nahuel (Auzokoa, m. 64) i Marcos Mendes.