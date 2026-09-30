L’Atlètic, campió d’Espanya de hockey + en les categories "medium" i top

La localitat d’Alcalá la Real, a Jaén, va acollir una nova edició del Campionat d’Espanya de hockey plus. La competició es dividia en tres categories: iniciació, “medium” i top. L’Atlètic Heura es va adjudicar la victòria en dues d’aquestes tres categories.
A la “medium”, l’Atlètic Heura Vallès es va proclamar campió en imposar-se per la mínima (1-0) al CH Stick Getxo en una final molt equilibrada. La tercera posició va ser per al Catalonia HC, que es va desfer per 9 a 1 del Polo en el duel pel bronze. La Comunitat Valenciana va ser cinquena, el Júnior sisè, el CD Terrassa setè i el CH Santander Rojo vuitè.
El segon títol del cap de setmana per als de Can Salas se’l va endur l’Atlètic Heura Rusc en la categoria top. Es va penjar la medalla d’or en batre per 3 a 0 el conjunt amfitrió, el CH Alcalá, a la final. El Barcelona 1977 HC va finalitzar en tercera posició després d’imposar-se per 1 a 0 al Santander Azul.
D’altra banda, en la categoria d’iniciació, el Club Egara LaFACT va aconseguir la medalla de plata en perdre la final per 1 a 3 a la tanda de “shoot-outs”. El partit, un dels més igualats de tot el campionat, va acabar amb empat a tres gols.