Una victòria i una igualada per començar l'Europeu

La selecció espanyola femenina ha començat el seu periple en l’Europeu de hockey sala que se celebra a Praga amb una victòria contra Ucraïna i un empat en el partit davant de Polònia. El combinat que dirigeix Jorge Pérez, amb les egarenques Mar Sola, Marta Grau, Estel Forte i Clara Ycart, situat en el grup “B”, jugarà aquest divendres contra la selecció de Lituània.
En el debut, la selecció espanyola ha resolt poc abans de la conclusió de l’encontre. Ucraïna s'ha avançat amb dos gols d’Olha Honcharenko, però María López i la jugadora de l’Egara Marta Grau, han aconseguit empatar abans del descans. En el tercer quarta, Karyna Leonova ha tornat a avançar a les ucraïneses, però el combinat espanyol ha reaccionat de nou en el darrer període i, amb dos gols en dos minuts de Grau, ha capgirat el marcador per acabar guanyant per 4 a 3.
Empat a dos
El segon partit de la fase de grups ha sigut també complicat i ha finalitzat amb empat a dos en el lluminós. L’equilibri de forces de tots dos conjunts s'ha vist en la dificultat per marcar. Els dos primers quarts han acabat sense gols.
En el tercer quart, les poloneses s'han situat amb un 2 a 0, amb gols de Hanna Wochna i Viktoria Zimmermann, però Espanya ha aconseguit empatar amb les dianes d’Ycart i Grau, aquesta en el darrer minut del matx.