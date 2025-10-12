Valuoses victòries d'Atlètic i CD Terrassa a la lliga masculina de hockey

La cinquena jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina ha ofert dues victòries per als representants terrassencs. El CD Terrassa ha sumat el seu primer triomf de ,l'exercici en batre per 1 a 2 a Santander el Sardinero, mentre que l'Atlètic s'ha imposat per 3 a 1 al Josep Marquès al sempre insistent Tenis.
El partit entre el Club Egara i el Polo de Barcelona es disputarà el dia 6 de novembre. S'ha hagut d'ajornar a causa de la disputa del KO16 de l'Euro Hockey League a l'Eduardo Dualde. En aquesta competició, el Club de Campo ha avançat fins als quarts de final, mentre que els barcelonins, entrenats pel terrassenc Ramon Sala, han quedat eliminats.
Després d'enfrontar rivals tan complicats com Sanse Complutense, Júnior, Atlètic i Club de Campo (quatre dels cinc primers) en les quatre primeres jornades, el CD Terrassa no havia assolit cap victòria. La primera per als de Jordi Fitó ha arribat aquest diumenge a Santander contra el Sardinero. En un duel molt equilibrat, Pablo Rubio ha posat per davant de penal als càntabres al minut 40. Els de les Pedritxes, però, han reaccionat a temps. Biel Roca ha empatat el matx en el següent atac i quan faltaven 53 segons per al final, Mario Mena ha establert, de penal-córner, l'1 a 2 definitiu.
L'Atlètic puja al cinquè lloc
A Can Salas, l'Atlètic no ha tingut massa problemes per doblegar un altre conjunt de la ciutat de Santander, en aquest cas el Tenis. Jordi Bonastre ha fet l'1 a 0 al minut 22 i amb aquest marcador s'ha arribat al descans. Als dos minuts de la represa, l'argentí Fede Monja ha fet el segon i al 52, el seu compatriota Ignacio Nepote ha establert un tranquil·litzador 3 a 0. Els visitants han marcat al 54 mitjançant Joaquín Coelho.
El Sanse Complutense s'ha situat líder en solitari amb 13 punts. El Polo, amb un partit menys, en té 12, el Club de Campo 11, el Júnior 10 i l'Atlètic 9.