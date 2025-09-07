Com arriba l’equip a l’inici de la temporada? És veritat que la pretemporada, quant a resultats, no ha anat bé, però ara ve la lliga i és totalment diferent. L’equip el veig bé, el veig motivat i que cada vegada assimila més els conceptes. Veig bon ambient, bona disposició i això és l’important.
L’any passat va arribar el novembre i enguany ha pogut fer l’equip a la seva manera. Això li dona una altra forma de treballar? Sí, és un altre estil diferent del que teníem l’any passat. Enguany, com ja he dit en altres ocasions, som més verticals, tenim més fortalesa. Potser a nivell tècnic, amb pèrdues com la de Jofre, hem baixat, però crec que som un equip més competitiu del que érem l’any passat.
Té a tots els jugadors que volia o li ha faltat algun? Al final és veritat que a nosaltres també ens limita el mercat. Hi ha jugadors que volien anar a Primera Federació, uns altres, com Jofre, que ha volgut anar a l’Atlético Baleares, però estic molt content amb la plantilla. Ara tenim dos jugadors per línia i som un equip més compensat que l’any passat.
La Segona Federació és més dura del que pot semblar. És una categoria superfotuda, i més aquest grup. Hi ha molta igualtat. Només cal veure els punts que s’emporten entre el que fa “play-out” i el que fa “play-off”. Són molt pocs punts. Llavors cal fer les coses molt bé cada partit per poder treure bons resultats. Nosaltres hem d’anar partit a partit sense marcar-nos objectius.
Què creu que ha de millorar l’equip de cara a la temporada? Crec que a la pretemporada ens ha faltat sobretot fer gols. I això és molt del jugador. Al final el meu treball és donar-los confiança, generar un model de joc. Crec que ho estem assimilant bé i que hem de fer un pas, que el jugador agafi aquesta confiança. Una victòria ens reforçarà molt perquè els jugadors estan treballant bé, hi ha bona actitud. Ens està faltant creure en nosaltres, confiar i dir, haig de fer gol i el faré.
No vol marcar-se objectius? El Terrassa FC fa cinc anys que està a Segona Federació i no ha fet “play-off”. I els quinze anteriors a Tercera Divisió. Seria surrealista marcar-nos un objectiu superambiciós. La mateixa lliga ens situarà on ens mereixem. Si anem guanyant partits, ens marcarem aquest objectiu del “play-off”. I si no, hauran de ser objectius més humils. Però estic molt satisfet amb la plantilla i veurem el que succeeix.