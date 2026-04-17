Victòria incontestable del matadeperenc Pere Aurell

L’atleta de Matadepera Pere Aurell es va proclamar campió d’Espanya d’Ultra FEDME a les muntanyes de Sierra de Alcaraz i Segura, en el XIII Desafío Calar del Río Mundo, seu del campionat estatal d’Ultra Individual i per seleccions autonòmiques FEDME 2026. Gemma Arenas es va imposar en la categoria femenina.
En la categoria masculina Aurell que competia com a corredor independent, va fer una autèntica exhibició, dominant la prova de principi a fi per proclamar-se campió d’Espanya. El corredor local va establir un crono espectacular de 7.44'05", a un ritme de 6'37 minuts per quilòmetre, i es va adjudicar la victòria absoluta de manera incontestable.
Pau Moreno, integrant de la selecció catalana, va travessar la meta en segona posició amb un gran temps de 7.49'03". Els seus companys d’equip, Julen Calvó, amb 7.51'3", i Marc Ollé, amb 7.55'09",van entrar a continuació, certificant una tripleta que va atorgar a Catalunya el campionat per seleccions, amb una puntuació perfecta de sis punts, seguits per la selecció de la Comunitat Valenciana i del combinat de l’Aragó.
Triomf femení
Gemma Arenas, de la selecció de Castella-la Manxa, va fer valer la seva enorme experiència i el perfecte coneixement del terreny per endur-se la categoria femenina. Pel que fa a la classificació de seleccions, es va imposar la del País Basc, seguida de Catalunya i Andalusia.