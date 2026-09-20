FOTOS | La gran cita del veganisme torna a Terrassa amb el Vegan Fest

Una meteorologia ideal, unes activitats engrescadores i un ideal de fons: acabar amb la crueltat animal al món. El Vegan Fest de Terrassa ha omplert aquest cap de setmana el parc de Vallparadís de persones i referma la seva posició com el festival a l'aire lliure gratuït més gran d'Europa enfocat a aquest moviment. El públic ha pogut accedir a xerrades, presentacions, tastets i música en directe, tot això sempre des del respecte als animals i amb la intenció de continuar expandint el moviment en la societat.
FOTOS: LLUÍS CLOTET