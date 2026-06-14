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FOTOS | Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de juny de 2026 a les 09:44

Aquest dissabte s'ha recreat al centre de Terrassa una llegenda icònica de Terrassa. Es tracta de les dones heroiques, un grapat de terrassenques que, l'any 1558, van salvar la ciutat d'uns temibles bandolers. Com expliquen les vinyetes publicades les darreres setmanes al perfil d'Instagram dels Bandolers de Terrassa, els encarregats de la recreació, quan els malfactors van arribar a la ciutat, les dones van traçar un pla per capturar-los sense que ningú prengués mal. Atenint-se a una suposada bona voluntat, les vilatanes van proporcionar molt de vi als bandolers i, una vegada estaven intoxicats d'alcohol, les locals van lligar-los, amordaçar-los i requisar-los les seves armes.

 

FOTOS: MARCEL MARSAL

Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
Marcel Marsal
  • Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers -
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