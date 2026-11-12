Un nou semàfor connectarà Vista Alegre amb la carretera de Martorell

El barri de Vista Alegre guanyarà una nova connexió per a vianants amb la carretera de Martorell mitjançant un pas regulat amb semàfor. Les obres, que ja estan en marxa a la C-243c, permetran completar l’itinerari que comunica el pas inferior de l’autopista C-16 i C-58 amb aquesta via i facilitaran el creuament dels vianants en condicions de seguretat. L’actuació també comportarà la creació de dues noves parades de la línia L12 d’autobús urbà.
Els treballs, impulsats conjuntament per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, inclouen la instal·lació d’un semàfor amb polsador i l’execució d’un petit tram de vorera per donar continuïtat al recorregut per a vianants que ja es va construir el 2025. També es pintarà un pas de vianants paral·lel al pas inferior de l’autopista, de manera que es pugui creuar la carretera amb més garanties de seguretat.
Una altra de les novetats serà la incorporació de dues parades d’autobús amb el nom de Cuba, una per sentit de circulació, a la carretera de Martorell, a l’altura del carrer del mateix nom. Aquestes parades han de facilitar l'accés en transport públic tant al barri de Vista Alegre com al sector oest de la riera del Palau, a la Cogullada.
L’actuació té un pressupost de 44.723,03 euros, IVA inclòs, dels quals 11.867,12 aniran a càrrec de l’Ajuntament. El termini d’execució previst és de dos mesos. Abans de començar les obres principals, durant l’octubre es va retirar un pi que es trobava en situació d’inestabilitat a prop de la futura vorera i es va instal·lar un armari per a la nova escomesa elèctrica del semàfor. Durant els treballs, el consistori apunta que es poden produir afectacions puntuals al trànsit, amb la possibilitat d'habilitar-hi pas alternatiu.
Un altre semàfor a la carretera de Castellar el 2027
D’altra banda, l’Ajuntament preveu començar a principis del 2027 les obres per instal·lar un nou semàfor a la carretera de Castellar, entre l’avinguda del Vallès i el carrer de Mura. La intervenció vol millorar la seguretat i la mobilitat dels vianants en aquest punt de connexió entre els barris de Sant Llorenç, les Arenes, la Grípia i Can Montllor.
El projecte inclourà les infraestructures necessàries per a la nova instal·lació semafòrica, així com millores d’accessibilitat i actuacions per reforçar la seguretat dels passos de vianants de l’entorn de l’escola Joaquima Vedruna. El pressupost s'aproxima als 60.000 euros i el termini d’execució estimat és