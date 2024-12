“La gent està més formada i sap fins on pot arribar. Abans estava més desinformada”

Mateu Mas, advocat i el col·legiat exercent de més edat

El Col·legi d’Advocats de Terrassa l’acaba de guardonar amb el Premi Drets Humans a l’Advocacia Compromesa. Amb 92 anys, és el col·legiat amb número més antic i també l’exercent de més edat. Però, d’entrada, li feia més “il·lusió” estudiar per a metge, opció que va descartar perquè “les agulles i la sang” no li feien gaire gràcia, per formar-se en Dret.

“Facilita la defensa de les persones. Jo veia que, arreu del món, la injustícia és el que predominava, i encara hi és, i vaig pensar que era una bona manera de defensar les persones injustament tractades”, explica.

El seu pare va ser secretari de diversos ajuntaments, fins que va aterrar a Rubí. Va treballar en aquest consistori fins que va arribar a l’Ajuntament de Terrassa, exercint de “cap de secció d’urbanisme i obres” i, més endavant, altres càrrecs.

També va muntar el seu propi despatx, al qual encara va. En el món del Dret ha treballat en diverses disciplines, si bé el camp laboral és el que menys ha tractat. Opina que “quan estàs en un jutjat és important saber com juga el magistrat i la seva actitud en certs assumptes. I això només s’aconsegueix anant-hi molt per saber com passa”.

D’ençà dels seus inicis en l’actualitat, considera que la seva professió ha canviat molt. “La gent, en aquell moment estava molt desinformada, i la desinformació comporta que, de vegades, la gent desitgi o pretengui coses que no són realistes i que no poden sortir. En aquests moments, la gent està més formada i sap fins on pot arribar”, diu.

Viatjar es pot considerar com la seva gran afició. “He voltat per tot el món. De vegades he viatjat per feina, però la major part per plaer i per la meva dona”. Recorda anècdotes del seu pas per països com Perú, Cuba o Argentina i li van encantar Singapur o Vanuatu, lloc a on vol tornar.