Xavi Martí, educador social

S’havia encaminat a tècnic de laboratori, però una “xerrada sobre educació social”, una formació que llavors era molt nova, el va canviar i “de seguida em vaig engrescar” i va decidir estudiar aquest Grau. Quan va acabar, va col·laborant en diferents entitats, sobretot a Terrassa, fins que va entrar a l’Ajuntament de la ciutat per exercir en escoles d’educació especial municipals. Va passar per l’Escola El Pi i ara treballa a l’Escola Fàtima.

El que més el va atraure per canviar d’estudis i ser educadors social va ser “el tracte amb les persones” i assegura que “al final, vaig trobar el que realment m’apassiona, perquè crec que l’educació social és un àmbit en què has de tenir passió per la feina perquè si no, no hi ets” i afegeix que “si a tu t’agrada el que fas, ja n’hi ha prou”. Opina, però, que“la societat, cada cop, s’està tancant una mica més i ens estem individualitzant”.

Fa deu anys, amb la Marina Sabaté, la seva dona, van crear un blog, “La música amanseix les feres”, fruit de la seva passió per la música i descobrir en aquest camp. “És una mica l’esbarjo nostre, perquè ho fem voluntàriament” i fora de la feina. I també, amb un grup d’amics, tenen un canal de YouTube, que es diu Semifusa TV. Toca la gralla i fa uns anys que fa classes a l’Aula Tradicional de Música de la ciutat.

A més de la feina, està involucrat en un blog, un canal de YouTube i també en diverses colles de la cultura popular, com els Castellers, l’Àliga o els Gegants. Si es fan de gust, “treus temps d’on sigui”, manifesta