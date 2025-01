“Físicament, el futbol dels Estats Units és millor; tècnicament, no”

Lucía Cuadra, futbolista

El futbol sempre li havia agradat, però va començar jugant a bàsquet. Fins que va canviar el joc amb les mans per fer-ho amb els peus a l’EF Bonaire, quan tenia dotze anys. Més tard, va jugar amb el Manu Lanzarote i, quan tenia divuit anys, va anar a jugar als Estats Units. Tot va venir d’un partit, dos anys abans i un missatge que li va arribar via Instagram d’una agència.

“Era un projecte de futur, per a quan tingués els divuit anys i em van dir que era un perfil de jugadora que buscaven i que estaven interessats en mi”, comenta. Després van parlar en persona i va començar a preparar-ho tot per marxar, però va ser l’any de la Covid i no va poder fer-ho fins al mes de gener de 2020. “Et donen una beca i estudies i jugues a l’esport que vulguis” i, afegeix, “és diferent, allà l’esport el valoren molt més” que no pas aquí.

Juga amb l’equip del Tennessee Tech, però abans va passar per Illinois i, després, per Texas. Quan acabi els estudis actuals es plantejarà què vol fer a nivell de feina, però admet que “si tingués alguna oferta i em pogués quedar un parell d’anys, ho faria”.

No li desagradaria jugar com a professional, si bé ho veu complicat, i considera que el futbol dels Estats Units “físicament, és millor, però, tècnicament, no”. L’estiu passat va jugar amb Las Troncas, a la Queens League.

Actualment, té 22 anys i juga a la Divisió 1, la màxima categoria. Es va treure el títol de Química i ara està fent un màster. En un futur, li agradaria treballar “en un laboratori”.