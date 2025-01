“Hi ha molts músics que són bons i que es queden en el camí”

Juan Feria, guitarrista dels grups Satisfires i ADN

Això de la guitarra li ve de família i rememora que un germà del seu pare la tocava i “quan la deixava anar, jo sempre l’agafava”. Un germà seu també es va aficionar a aquest instrument i, llavors, va ser quan, definitivament, “es va despertar aquella emoció en mi”, i les ganes de tocar una guitarra elèctrica i formar el seu grup, detalla.

Va formar-se un any en el conservatori, però s’avorria. “Vaig aterrar a la Plaça Vella” i allà va conèixer a joves de la ciutat que tenien les seves bandes i en concret, a la gent d’ADN i va entrar a tocar amb aquesta formació, que va gravar un disc, si bé, poc després, es va dissoldre. “Ara estem tornant a tocar junts”, comenta.

També toca amb Satisfires, un grup de versions i actuen “a nivell una mica més professional”, afirma. Abans va passar per altres bandes com Fas Lap o un tribut a Barricada que es deia La Hora del Carnaval. “A Terrassa sempre hi ha hagut bastant ebullició musical i nosaltres, per sort, teníem al gran Josep Maria Farràs, que sempre ens va ajudar a tots”, afirma.

Opina que “en aquest món digital no existeix l’emoció que hi havia abans amb les bandes”. “Hi ha molts músics que són bons i podrien fer moltes coses interessants, però que es queden en el camí perquè no es reconeix el seu treball”, diu. “Per a la música es necessiten motivacions”.

Reivindica la constància i diu que “si vols arribar a cert nivell i tocar amb bons músics, això porta un temps i no s’aprèn de la nit al dia”. “Encara que no et matis a estudiar, t’has de matar a practicar”, sosté.