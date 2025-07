Va iniciar-se en l’atletisme practicant marxa atlètica i va ser tercer d’Espanya de 50 quilòmetres i també segon de Catalunya dels 30 quilòmetres i del campionat provincial de Barcelona de 20 quilòmetres. “Vaig començar corrent, però vaig veure que la marxa atlètica m’anava més bé”, apunta. Va començar corrent a l’Atlètic i després va passar al CA Vic.

“Es van posar en contacte amb mi i allà vaig aconseguir una sèrie de rècords socials”, detalla. Més tard va córrer pel CA Terrassa i, en acabat, pel Gimnàs Can Palet, club del qual va ser fundador i president. Va passar de la marxa atlètica a les maratons. També va ser un dels pioners en la cursa dels 100 quilòmetres en ruta i va establir el primer rècord de Terrassa d’aquesta distància i també el va aconseguir en pista.

Considera que l’atletisme li ha permès “sentir-me com més realitzat” i opina que l’avantatge que té aquesta disciplina esportiva “és que no lluites contra un altre físicament i no hi ha contacte físic” i “hi ha més germanor” que a altres esports. Quan feia la mili també es va iniciar en les arts marcials, sobretot taekwondo i va fer classes. “Quan vaig començar aquí Terrassa pràcticament no es feia res”, afirma També ha fet escalada. “No dic la frase que he fet de tot, perquè és impossible, però he fet gairebé de tot”, comenta.

També va estar vinculat a l’Arec que, com al Gimnàs Can Palet, va exercir de president. “Són coses que vaig crear o vaig ajudar a crear”, diu, però amb el temps va deixar-ho tot per manca de temps