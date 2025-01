“És bo que els avis expliquin la història de les ciutats on viuen”

Alba Guiu Farrús, interiorista

“D’escriptora, jo no en tenia res”, manifesta. Però té una filla i una neta que viuen a Suïssa i va voler “deixar escrita” la història de la seva família, ja que considera que “amb el temps, quan tornessin aquí, es trobarien desubicades”. D’aquí va sorgir el llibre “La mesura del món”, on tracta sobre cent anys de la seva família i que fa unes setmanes va presentar. Es va formar en un curs d’escriptura i ha trigat quatre anys a escriure’l perquè ho feia els caps de setmana.

La seva feina, tanmateix, és d’interiorista i fa dissenys d’interiors. “Treballo sempre amb obres una mica grans”, diu, i, amb 81 anys, no es jubila. “M’encanta treballar”, apunta, si bé admet que hauria preferit encadenar una carrera universitària amb l’altre, però “havia de viure”. Contínuament es va formant i ara estudia Filosofia a la UPC i també Història a una acadèmia. En principi “em van fer estudiar Comerç”, però el que li agradava era “dibuixar”.

Assegura que escriure el llibre no va ser una teràpia i tem que la joventut actual ho té magre “entre la intel·ligència artificial, el tipus d’educació que tenen i que no llegeixen”. “És molt bo per a les criatures que els avis expliquin la història de les ciutats on viuen, de la societat, de l’esforç que han de fer”, afirma i demana els pares que facin llegir els fills i que els expliquin que “no tot és la tele”.

Explica que la seva vida ha sigut una mica “entrebancada”. És natural de Soleràs (Lleida) i quan tenia cinc anys va arribar aquí. El seu oncle va ser l’Antoni Guiu, que té una plaça a Terrassa.