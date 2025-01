María Gloria Arnau, propietària de la botiga Ca La Mari

Ara fa 34 anys que porta la botiga de comestibles Ca la Mari, i fa 22 que està al carrer de Joan XXIII, en el barri de les Arenes. Al principi, l’ajudava el seu marit, que treballava a una ferreteria. Tot i que amb els anys han aterrat a la zona altres “comerços més grans”, continua tenint el seu públic, ja que “per sort, les meves clientes volen un tracte de tu a tu”. Fa servir les xarxes socials, com Instagram, i, fa dos anys que és “distribuïdora d’una empresa de productes naturals” que es diu Top Bal.

“Entre això i la botiga, vaig sobrevivint, però costa molt tirar endavant”, diu, en una època amb molta oferta. “No puc competir amb preus, però sí amb la qualitat”, assegura, i afegeix que “si no, no podria continuar”. Havia treballat a l’Agut durant tres anys, explica, i, quan tenia 18 anys, la van acomiadar. Llavors, la propietària de la ferreteria del seu marit els va oferir aquesta botiga de comestibles i van acceptar.

Admet que al principi no li acabava de fer el pes, però amb el temps li ha acabat agradant molt estar a la botiga. “És molt sacrificat, però tot el que tinc és gràcies a la botiga”, manifesta. “Ajudo a tot el món, a l’escola amb els de l’Ampa i també a l’església”, detalla. Es veu capacitada per tenir un comerç d’altres sectors. “Tinc facilitat de paraula i m’agrada molt vendre i el tracte amb la gent”.

El contacte amb la seva clientela és un dels atractius d’estar a la botiga. “M’agrada ajudar i explicar coses, perquè moltes vegades em diuen que no saben què fer per dinar i llavors els hi dono algunes idees”.