“El docent ha de saber captar tot el públic i intentar motivar-lo”

Marc Sort, professor d’educació física de secundària a Creixen

Es va formar en Educació Física des de la seva passió per l’esport i per poder “expandir aquests coneixements a tots els infants” i ara, que ensenya a Secundària, als adolescents. Havia jugat més seriosament a futbol, però a la carrera, “al final, els acabes practicant tots”, diu. Tenia clar que volia ser docent i explica que amb un professor de Secundària “hi havia molta connexió i aquesta passió que ara intento transmetre és la que jo vaig rebre d’ell”.

Es va iniciar en aquest camí en una escola de Tona, però fa set anys que va entrar a Creixen. “És un projecte maco i tot el tema del cooperativisme té una relació molt directa amb el tema de l’esport”, assenyala. I tot aquest “aprenentatge cooperatiu” l’intenta “difondre a través de l’esport”. “En la competició s’ha d’intentar guanyar, però no tot val per guanyar”, opina. Destaca la importància del “treball en equip”.

“El docent ha de saber captar tot el públic” i, en el seu cas, “no només els que els agrada l’esport, sinó els que no, has d’intentar motivar-los”, sobretot els adolescents. Una de les tècniques que aplica a la seva assignatura és la gamificació. “És un sistema brutal per motivar l’alumnat davant d’un aprenentatge, a través del joc”, comenta. Havia fet de preparador físic i d’entrenador personal, però és una etapa que, ara, està tancada.

Des d’aquest curs, a més d’ensenyar educació física, també exerceix com a sotsdirector del centre. Diu que té “moltes ganes de demostrar i de retornar aquesta confiança que han tingut en mi”.