Marina Sabaté Reig, administrativa

Es va formar com a tècnica superior de Farmàcia i, més tard, ja a Terrassa, va estudiar Gestió Administrativa. Quan va acabar, va estar col·laborant en el sector del management musical i, després, va muntar la seva que va durar sis anys, fins que va arribar la pandèmia. “La música sempre m’ha agradat moltíssim”, apunta i, de fet, amb la seva parella, el Xavi, tenen un blog que es diu “La música amanseix les feres” on parlen d’actualitat relacionada amb la música.

Quan va tornar la rutina, va trobar una feina d’administrativa a l’escola d’anglès Right Way. Està encantadíssima amb aquesta feina i comenta que estar davant del públic sempre li ha agradat. “Estar de cara al públic és la feina més gratificant que hi ha i a mi m’agrada atendre bé a les persones”, assegura, i considera que “als alumnes se’ls ha de motivar”. També opina que és cabdal continuar formant-se. “És imprescindible”, assenyala.

És de Pratdip, un petit poble de la comarca del Baix Camp i durant un temps va viure a Reus. Arribar a Terrassa, una localitat molt més gran, no li ha suposat cap entrebanc i assegura que s’ha adaptat a la perfecció. Això sí, està molt orgullosa de la seva procedència i afirma que “sempre reivindico que els orígens no s’han de perdre mai”. Hi va sovint i, en especial, no falta a la seva Festa Major.

Tot i que va ser la seva primera formació i va treballar vuit mesos d’un estiu a una farmàcia de Miami Platja, no hi ha tornat. “Al principi tenia la vocació, però és difícil trobar feina”, detalla.