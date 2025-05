Els seus pares regentaven la Llibreria Montcada i d’això li ve “el contacte amb el públic”, que sempre “em va atraure molt”. Es va iniciar en el món de la restauració amb 16 anys i ja en fa més de trenta que s’hi dedica a l’ofici. Va començar “d’aprenent” i després “passaves a ser ajudant, aquest cicle que hi havia abans, que començaves des de baix i anaves fent”, declara.

Va tenir el Kraken, l’any 2016 i també ha passat per diverses licitacions públiques. Des de l’11 de setembre de 2020 que és el propietari del restaurant Mítica La Vella, situat a la Plaça Vella, on hi havia hagut el Grinzing. El sector, actualment, “està rar”. També és secretari del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i apunta que amb els agremiats ho comenten això. Considera, però, que “a Terrassa no ens acabem mai de creure que bons que som” i opina que, a la ciutat i en gastronomia, “el nivell és molt alt”.

Creu que “tenim un problema greu amb la rotació del personal. Els oficis s’han anat perdent i jo no sé si aquest s’acabarà perdent”. Diu que “des de la Covid, el que vol la gent és carrer, no vol interior, vol estar a la terrassa”. Assenyala que “hi ha un esperit en l’hostaler, no diré “masoca”, però que hauria de ser digne d’anàlisis, perquè moltes vegades el temps que li dediques no et repercuteix” després en els guanys.

El negoci també ha canviat per l’aparició dels influencers o les ressenyes. Amb aquestes innovacions alienes al servei, assenyala que “el client ha agafat una potestad diferent”.