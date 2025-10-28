Ara que ens diuen que fa fred

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Rambla d’Ègara (1996-2025)
Ara que diuen que ha arribat el fred, va bé visionar algunes imatges del passat amb les temperatures molt més baixes que en aquests moments. La imatge del passat de les que apareixen en aquesta edició, és de novembre de 1996, any del naixement de l’actriu mexicana Costanza Andrade. Representa, per tant, una data molt similar a l’actual, però amb moltes més raons per assegurar que feia fred.
Ara que diuen que fa fred, poder observar el termòmetre situat a la rambla d’Ègara llavors, ens ajuda a confirmar que, quan es va fer la fotografia, hi havia dos graus i, a més, era un dia plujós. Pluja i mesos de tardor o hivern s’associa al fred, al contrari que quan és l’estiu, que pluja s’associa, sovint, a oportunitat per refrescar un ambient assolat per la calor.
Ara que diuen que fa fred, moltes persones han recuperat dels armaris jerseis, samarretes de màniga llarga, jaquetes més gruixudes i, d’aquí no res, guants i, fins i tot, gorros o barrets. És el gran canvi de l’any, només superat per a quan pugen les temperatures i vagin desapareixent capes i capes de la gent.
Actualitzar l’estoc
Ara que diuen que fa fred, també és el moment d’actualitzar l’estoc de roba. Els anys passen i pantalons, faldilles, abrics o bufandes envelleixen a la vegada i es fa necessari el moment de la substitució. A la instantània de fa més temps, una dona i un infant es miren el termòmetre per comprovar aquests dos graus. Estar ben informats és un deure per evitar sorpreses.