Una discoteca i un vapor ocupat

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Rasa (1997-2025)
Era l’any 1997 quan es va fer la la fotografia més antiga. Llavors, aquesta nau del Vapor Ventalló estava ocupada i hi entraven dues persones que, no pot haver-hi dubtes, eren afins a la causa. Travessaven la porta de ferro i els rebia algú amb un diari desplegat. Quin diari era? El Diari de Terrassa. Tampoc pot haver-hi dubtes sobre aquesta afirmació gens gratuïta, si s’amplia la imatge. Es veu clarament.
A la part esquerra, una de les discoteques que va fer fortuna en aquells temps, Baby’O, que va durar poc tot i que va tenir un èxit bastant considerable i que acabaria tancant. És una bona combinació, local d’oci nocturn barrejat amb una antiga nau industrial que estava ocupada.
Com es pot comprovar guaitant la instantània actual, les dues construccions van anar a terra per dissenyar una nova concepció de la ubicació. Una plaça i uns edificis amb habitatges i locals comercials per a tots els sectors no deixa de ser un canvi d’aquella que s’anomenen com a significatius i que deixen l’original molt allunyat del d’ara.
Raons d’edat
Les persones que no van saber del Baby’O o del Vapor Ventalló quan exercia d’indústria o quan va ser ocupat, per raons d’edat, molt probablement no sabrien veure que és el mateix enclavament on ara hi ha una plaça. Estèticament, s’ha de dir, la zona ha guanyat molt, perquè a la foto més vella es veu tot plegat una mica degradat, fins i tot la vorera, que sembla a punt de trencar-se. Molt diferent de la d’ara, que està molt més nova.