Més detalls que no pas l’incendi

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça del Progrés (1973-2025)
En principi, acaba aquest viatge a incendis del passat de la ciutat, però encara hi podria haver alguna incorporació de darrera hora, com passa amb el mercat futbolístic cada temporada, que sempre arriba un fitxatge inesperat i, sovint, molt celebrat per les aficions. La imatge més vella de les d’avui, que és de 1973, any de l’estrena de la sèrie televisiva “The Six Million Dollar Man”, ens ensenya un incendi que hi va haver a la plaça del Progrés, a la part que dona al Club de Tenis Terrassa, entitat que es va fundar l’any 1921.
En aquest paisatge no es veu cap camió dels bombers, però sí que apareixen elements de la seva litúrgia de sempre quan han d’intervenir, en especial per apagar un foc. L’escala i la mànega no falten a la seva convocatòria, com tampoc falten els curiosos, per no dir xafarders, que quedaria com més lacerant.
La visió de la zona d’ara és molt diferent, perquè no es veu una construcció a l’estil d’un edifici convencional, sinó que hi ha una paret que fa de tanca, amb la seva xarxa metàl·lica corresponent.
Lletres ben grans
Al fons de tot de la instantània més antiga es pot observar amb lletres ben grans un dels comerços típics d’allà. Es veu ben clar, “Horno del Progreso”, si bé a una ubicació ben diferent de l’actual. En l’actualitat, aquest forn està al costat, no tan lluny de llavors. Són els canvis més significatius en una fotografia que tampoc ens mostra gaires més detalls. No es veu la plaça com era en aquells temps. I ni com ha canviat tot.