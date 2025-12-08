Els motius d’un vehicle cremat

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Núria 1997 - 2025
Doncs, sí, finalment, la fotografia de les antigues que sortia a l’edició del passat dissabte no era l’última amb relació amb algun incendi. Quedava una mena de “bonus track”, com en els discos, per contemplar com va quedar una furgoneta situada a una part del carrer de Núria, després de caure víctima del foc. Veritablement, va quedar ben baldada, tot i que algú podria pensar que el seu aspecte era a causa d’algú que l’havia tunejada de tal forma.
L’incident va ser davant d’un restaurant del barri de la Maurina, ara ja tancat, després d’una pila d’anys en funcionament, oferint bona carn a la brasa i altres plats de bona factura. Els motius pels quals el vehicle va sucumbir davant les flames, no quedava reflectit a la referència de la fotografia més vella, que és de 1997, any en què es va crear el grup musical manresà Boogie Dreams.
Tot, per tant, resta a les suposicions o teories de cadascú, que acostuma a ser el que passa amb successos d’aquesta naturalesa. Quan passen situacions semblants, hi ha el moment de les conjectures, gairebé sempre més que allunyades de la realitat.
Interessava
Si es va enviar al fotògraf a fotografiar la furgoneta cremada vol dir que la notícia interessava, com interessen habitualment les que tenen fil directe amb incendis, inundacions, destrosses i altres mals que poden succeir a persones o a objectes. Passa molt en l’actualitat i més amb les xarxes socials, que sovint es veuen més imatges amb incidents negatius que no pas positius.