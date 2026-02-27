Banyes perilloses i múltiples tribunes

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça de l’Onze de Setembre (1982-2026)
Segons resa al dors de la fotografia més antiga de les que es publiquen en aquesta edició, corresponia a una “encorralada” de bous de la Festa Major de Vallparadís. Era 1982, any en què El poeta mallorquí Josep Maria Llompart va guanyar el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, i com es veu a la imatge, el personal, majoritàriament jove, s’ho passava d’allò més divertit. Amb els anys, tota aquesta mena d’activitats amb animals, en especial els que tenien relació amb la tauromàquia, s’han anat diluint i ara seria impensable que la celebració de qualsevol dels barris de la ciutat, inclosa la festa grossa global, contingués un espectacle d’aquesta magnitud i condició.
Uns metres més enllà d’aquest paisatge, estones abans que s’iniciés l’activitat, es veu que els animals estaven guardats en uns porxos sota un edifici del carrer de Prat de la Riba. Quan havien d’entrar en escena, es traslladaven cap on tocava. Començava l’acció, no exempta de perills tot i que no fossin bèsties molt voluminoses.
Petits quadres
Estudiant la instantània de fa més temps, es poden contemplar una sèrie de petits quadres. Joves més atrevits que s’encaren amb el protagonista que s’enfronta amb les seves banyes. Altres més expectants que miren de reüll a l’animal, però que no volen apropar-s’hi gaire. Multitud de gent pels balcons que envolten la plaça i altres a les portes de casa seva, acompanyats d’altres asseguts a les finestres. Una amalgama d’espectadors des de múltiples tribunes