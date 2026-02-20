Un pàrquing i un lloc per a concerts

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Portal de Sant Roc (1981-2026)
Ara que el pàrquing del Portal de Sant Roc ha tornat a l’actualitat, potser una bona idea veure alguna imatge del passat. No és una fotografia de l’interior, però sí que es pot contemplar una petita part. La instantània del passat, que és de 1981, any en què el peruà Javier Pérez de Cuéllar va ser escollit secretari general de l’ONU, correspon a un dia de la Festa Major de llavors, amb una munió d’espectadors pendents d’una actuació musical. En aquells temps, era a aquesta ubicació on se celebraven moltes de les mostres musicals previstes pels dies de les festes locals.
Tot apunta que, segons deia el programa de la Festa Major d’aquell any, que es tractava de l’actuació de fi de festa. Es podia llegir que, a dos quarts de dotze de la nit hi hauria “Cantada d’Havaneres al Portal de Sant Roc a càrrec del grup “Els Pescadors de l’Escala”, i simultàniament “GRAN CREMAT” convit de l’Excel·lentíssim Ajuntament com a cloenda de la Festa Major d’enguany”.
Li venia a sobre
S’ha de dir que el sostre de l’aparcament aguantava tot el que li venia a sobre. Es pot veure una gran quantitat de ciutadans que assistiren a aquests concerts. Fa uns anys, i en vista que es podia ensorrar, es va tancar-lo i evitar que circulessin vehicles per evitar possibles problemes. Ara, com es deia, ha tornat a l’actualitat per la remodelació que s’ha dissenyat des del govern municipal. Si tornaran els concerts a aquest lloc amb aquesta reorganització, no ha transcendit cap informació.