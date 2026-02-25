Tres places per aparcar al Centre

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Raval de Montserrat (1980-2026)
Si el que sobtava de la imatge més vella de l’edició d’ahir era que hi havia una placa reservant aparcament a la junta electoral, en el carrer del Cardaire, tampoc li va a la baixa el senyal que es veu a la d’avui, en aquest cas al raval de Montserrat, a tocar de l’edifici principal del consistori. Encara que sembli mentida, la premsa tenia reservades tres places per poder aparcar davant de l’ajuntament. Això sí, el senyal ho deixava ben clar, només ho podien fer tres vehicles. Ni quatre ni cinc, tres i prou.
És possible que molts dels que es dediquen a aquesta professió, es quedin sense respiració per fer-se la idea que, primer de tot, es permetés la circulació de cotxes normals per aquesta ubicació i, segon, que s’acotés una zona per poder aparcar, a condició que es formés part d’algun mitjà de comunicació.
En aquells temps, presumiblement, hi va haver autèntiques curses de velocitat per arribar abans que els de la competència per poder aparcar davant del lloc de destí. I segur que hi havia qui sempre aparcava a una de les tres places, per ser el més ràpid o el més hàbil, i la resta, els que es quedaven sense lloc, el criticaven.
A prop del lloc
Poder aparcar amb comoditat i ben a prop del lloc on s’ha d’anar és una benedicció, no només per als periodistes, sinó també per a qualsevol professió. El tema de l’aparcament, i més en el centre de la població, no sempre és amable i, en l’actualitat, encara costa una mica més, si no es vol passar per caixa.