Unes places per als de la junta electoral

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer del Cardaire (1980-2026)
A alguns els sorprendrà que a aquest carrer, en el passat, es podia aparcar. El més cridaner, no obstant això, de la imatge més antiga, és el senyal que indica que les places estaven reservades a la junta electoral, suposadament relativa a uns comicis. És possible que es tractés d’unes places limitades a les persones que formaven part d’aquesta junta. A la part esquerra de la instantània encara es pot llegir “Artes Gráficas Marcet”, en un edifici que acollia aquest negoci i, més endavant, el cartell amb la paraula “Academia”, encara no adaptada al català, del centre educatiu que llacors es coneixia com a Cultura Pràctica i que, en els nostres dies, ha passat a ser Creixen.
No hi ha vehicles aparcats a aquest carrer, el del Cardaire, en l’actualitat, com reforça la visió de la fotografia actual. Hi ha vailets jugant, després d’una jornada lectiva. És el que succeeix quan acaben les classes, que els alumnes treuen de sobre una càrrega que els fa saltar o córrer i també practicar algun esport i anar darrere d’una pilota.
Aquest tros
És obvi que el fet que no puguin circular automòbils per aquest tros facilita aquestes activitats típiques dels infants quan tenen, ni que sigui, un parell de minuts de lleure per deixar-se anar. La tranquil·litat d’aquests carrers s’atura dues vegades al dia.
Si els de la junta electoral tenien places pròpies per aparcar devia ser per algun motiu que s’escapa. Un petit privilegi, podria ser, per apaivagar una mica els increments de feina que els suposava. Se suposa.