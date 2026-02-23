Una festa amb moto i un Simca 1000

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer Ample 1982 - 2026
A la fotografia més antiga de les dues no es veu una competició internacional de trial ni res que s’assembli. És de 1982, any en què la formació britànica de rock Uriah Heep va publicar el disc “Abominog” i es tracta d’una exhibició en els actes de la Festa Major del barri de Sant Pere de llavors. Potser era una activitat competitiva, però en un marc molt modest i casolà, si més no. El cas és que la instantània recull el moment en què un pilot en fa de les seves sobre un cotxe que, si no falla la percepció, és un mític Simca 1000, una mica desmanegat o bastant.
Sí, el de la cançoneta dels valencians Los Inhumanos, que també cantaven altres temes populatxeros com “Me duele la cara de ser tan guapo”, “Duba-Duba” o “Manué”. Eren altres temps, musicalment parlant, i hi havia de tot, des de grups de rock puristes fins a més de sarau. Tot hi cabia.
L’expectació mentre el participant feia la seva particular exhibició era absoluta i, la gran majoria d’espectadors feien una cara d’estar ben atents i amb un posat seriós. El pilot, tot i que en aquells anys, això del casc era una obligació a la carretera i no seria fins deu anys més tard en què s’aplicaria aquesta norma de manera contundent, anava ben preparat per evitar cops.
B-643838
La matrícula del vehicle, B-643838, si no enganya la consulta per internet, devia ser de finals de 1968 o principis de 1969. Era ja un model de feia temps i, suposadament per aquest motiu, va ser destinat a fer de comparsa.