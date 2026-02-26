A algú li agrada haver de fer cua?

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer Major / Carrer de la Unió (1978-2026)
Una cua de persones que esperen per fer una gestió o que van a qualsevol comerç per comprar, o que volen entrar en un recinte on canta un grup musical de moda, sempre fa mandra. Això d’estar uns darrere dels altres, amb temps per endavant, pot resultar d’un avorriment infinit i costaria trobar a algú que manifestés la seva volença per formar part de cues interminables que, moltes vegades, no porten a enlloc. Si algú coneix una persona que sigui un apassionat de fer cua, allà on sigui, que ho digui o que aixequi la mà.
A la fotografia del passat, que és de 1978, any en què la localitat grega de Salònica va patir un terratrèmol d’escala 6,5, es pot observar una cua considerable que no s’encaminava cap a cap comerç. El fet que, anteriorment, en aquella època, allà hi hagués una oficina d’un negociat de l’administració, fa pensar que es tractava de persones que volien fer gestions sobre aquella temàtica. Molt podria ser que fos una cua per a l’atur.
Detalls atractius
A més de la cua, la imatge antiga ens deixa alguns detalls força atractius, com la presència de la botiga d’electrodomèstics Alsina, cognom de l’actual entrenador del Terrassa FC. A més, també hi ha referències a altres negocis, com l’assessoria laboral J. Armengol o el de Finques J. Llaberia.
El cartell del carrer de la Unió, en aquest cas, “Calle Unión” a seques, també resulta curiós. Eren rètols austers, bastant allunyats dels actuals, amb un disseny més adaptat a l’època que vivim.