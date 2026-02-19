Una plaça, una font i certa deixadesa

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer (1983-2026)
Una plaça que té una font pot resultar més atractiva que una que no en tingui. Tampoc és una qualitat imprescindible i, possiblement, sigui més una apreciació particular que no pas una sensació generalitzada. Les places més concorregudes de la ciutat, en el seu moment, van passar per l’estilista i van transformar-se en una cosa ben distinta de com eren. Li passa a la de les dues imatges, la que recorda a mossèn Jacint Verdaguer, a vegades anomenada la de Correus. La seva transposició no es pot negar i té poc a veure amb la que quedava reflectida a la fotografia del passat, que és de 1983, any en què el pilot dels Estats Units Bobby Allison va guanyar la NASCAR.
La remodelació d’aquesta plaça o algun escenari quan encara no estava del tot arreglada, ja va sortir a aquesta secció amb anterioritat. No és cap sorpresa ni novetat, aquí van transitant moltes instantànies que mostren ubicacions de la ciutat que han aparegut abans i no passa res. Alguns llocs més, i altres molt menys i tot va connectat amb l’activitat.
A la imatge
Els sacs recolzats en la font que es poden visionar a la imatge de fa més temps denoten aquella deixadesa prèvia als canvis. Passa sovint, que un enclavament que se sap que variarà pateix certa degradació. No només per la presència d’aquests sacs. També per com està el terra i com es veu la vegetació, gens polida.
És el que passa quan es fan aquestes comparacions, que alguna s’ha vist superada pel pas dels anys. I els anys passen per alguna cosa.