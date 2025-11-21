Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Topete (1989-2025)
Els operaris que es veuen a la fotografia de fa més temps amb afany, aixecant la tapa de la claveguera no actuaven per contenir una plaga de rates. Ni tampoc reparaven la tapa per algun incident que l’hagués feta malbé. I no acceleraven la seva intervenció per arreglar algun dels conductes que se suposa que hi ha d’haver a les entranyes de la ciutat. La imatge antiga, que és de 1989, any en què va entrar en vigor el Protocol de Montreal, es va fer per un motiu que, s’ha de considerar, no és dels que es viuen més vegades.
La informació que devia acompanyar a aquesta foto més vella era d’aquelles que, pel que sigui, acaba sent de l’interès de la gent. Potser no entraria directament en els successos més extrems, però també hi cabria. A la imatge veiem alguns detalls, com passa sempre, que seria bo ressaltar. Com la gasolinera del final del carrer de Topete, que ja va acabar el seu servei fa uns anys. Diuen que aquí va treballar-hi una coneguda periodista terrassenca abans de començar la seva prolífica carrera en el món de la premsa escrita.
Podien aparcar
Llavors, els cotxes podien aparcar i ara, amb les voreres molt més extenses, és del tot impossible. Els operaris campaven sense cap dificultat tot i que els vehicles continuaven pujant per aquesta via. Les tres persones que estan atentes, miraven a un punt concret ben fixament. Ah, per cert, aquesta intervenció va ser deguda a les males olors que s’ensumaven per la zona. Algú havia de posar-hi fre.