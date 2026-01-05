Una construcció que va passar a plaça

Fotos: Francino - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça de la Cooperativa 1983 - 2026
A la imatge més antiga de les dues que apareixen a aquesta edició, es pot observar la sortida dels usuaris dels tallers Amat Roumens. És un testimoni que ens ensenya com ha canviat aquesta ubicació, que ara és la plaça de la Cooperativa, com es pot comprovar guaitant la més actual. En el Decret de l’Ajuntament del 23 de febrer de 2007 s’explicava que es procedia a “donar el nom de plaça de la Cooperativa (Cooperativa de Consum Popular Els Amics. Promotora d’uns habitatges construïts el 1926 en aquesta zona), per a l’espai situat entre els carrers del Torrent i d’Amadeu de Savoia, i que ha d’incloure un tram del carrer de Francesc Oller”.
Coses de l’urbanisme, que transforma carrers en places i no és cap crítica, només una constatació d’una realitat inqüestionable que promou canvis en les poblacions. Hi ha elements que no passen per cap variació substancial mentre que altres representen un gir absolut. D’aquesta manera, altrament, és una manera de mantenir aquest espai més viu que mai, per certificar aquests canvis.
Uns autobusos
Com es pot visionar a la foto de fa més temps, hi havia uns autobusos esperant la sortida dels usuaris d’aquest centre. Suposadament, per portar-los a casa, si és que no es tractava d’una excursió. En cap cas, al dors de la imatge s’especificava el motiu pel qual es va fer la imatge. El cas és que es va immortalitzar aquest grup de persones que sortien d’un edifici que va desaparèixer per sempre i que va passar a convertir-se en una nova plaça per al veïnat.