Una promoció i una taula de càmping

Fotos: Jordi Segarra / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d’Ègara (1994-2025)
Tal com es presenta la fotografia de fa més temps, que és de 1994, any en què Nick Price, golfista de Zimbàbue, va guanyar l’Open britànic d’aquest esport, es podria barrinar que es tractava d’un jove intentant convèncer una dona sobre les bondats d’un partit polític o per donar a conèixer una creença religiosa. Doncs no. Era, senzillament, un noi promocionant unes possibles vacances a la província d’Almeria. Davant d’un autocar, que podria ser el que es desplaçava per diverses localitats per continuar amb l’oferta, i davant de la façana on hi havia els jutjats i, més avall, hi ha l’accés principal a LaFACT, abans el Centre Cultural.
No deixa de ser una forma curiosa de potenciar una zona perquè la gent s’animi a anar-hi per vacances. Contrasta amb l’actualitat, amb molts canals per fer publicitat de turisme, com la televisió o les xarxes socials. Possiblement, ara ens semblaria una manera un pèl arcaica de fer propaganda d’unes preteses vacances a un lloc concret o a una província.
Moltes famílies
A una taula més que modesta, de les que solen tenir moltes famílies quan van de càmping, el jove tenia una sèrie de fulletons i també unes bosses de paper, com una mena de gadget per atraure, encara més, l’interès del públic. Si la dona de la imatge del passat va acabar decidint-se per acceptar i anar de vacances a la província d’Almeria, mai ho sabrem. O potser sí, en el cas que algú relacionat ho recordés. La dona, a més, no mira a càmera i, per tant, identificar-la seria una quimera.