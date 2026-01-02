Una finestra a una Cavalcada del passat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de Sant Pere (1982-2025)
Falta poc, molt poc, per tornar a viure la tradicional Cavalcada de Reis pels carrers de la nostra ciutat. Un esdeveniment en què s’estila que un nombre de persones relacionades per parentesc o amistat s’agrupin en un punt amb una visió privilegiada per poder seguir les evolucions del seguici. En especial, els més petits són els més actius mentre que els més grans hi són per controlar la situació i contemplar la il·lusió dels infants que, aquella nit, dormiran amb nervis, molts nervis. Qui no ho ha passat?
La fotografia més antiga, que és del 1982, any del naixement d’Olga Aleksejeva, esportista d’Estònia i medalla de plata en el Mundial d’Esgrima de 2002 de Lisboa, és la viva mostra d’aquestes reunions de la tarda del dia 5 de gener. Majoria de nens i nenes i adults que vigilen els més menuts mentre, en el fons, també gaudeixen de la vetllada. Les cares de cada un dels infants que surten a la imatge més vella, representen sentiments semblants, però a la vegada diferents. Cadascun s’expressa de la seva manera, el que podria donar peu a un quadre de l’estil d’“El Sant Sopar”, de Leonardo da Vinci.
Veure en directe
La finestra que permetia a aquest grup veure en directe i ben a prop la Cavalcada del gener del 1982, pertanyia al que llavors era el Casino del Comerç, una entitat que ja no és més que un record del passat de les persones que el van viure. Ara hi ha locals comercials que, sovint, costa que estiguin ocupats i en ple rendiment. Les coses de la vida.