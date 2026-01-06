Un camp de futbol i molta expectació

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Pol Ortega
Camp municipal de Ca n’Anglada 1980 - 2026
Segons resa a darrere de la fotografia més antiga, es va fer amb motiu de la inauguració del nou camp del San Cristóbal, l’equip del barri de Ca n’Anglada. La data, el 26 de desembre de 1980. És a dir, el dia de Sant Esteve, possiblement abans de la ingesta de canelons sense fi, es va procedir a aquesta estrena del terreny de joc que, com es pot comprovar mirant la instantània actual, poc té a veure amb la instal·lació d’ara.
És una imatge, la de 1980, any de la inauguració del nou aeroport internacional de Vitòria-Gasteiz, de futbol-futbol. Del que es jugava al carrer i que es traslladava a camps de terra, en els quals la pluja convertia la superfície en una autèntica catifa de fang, amb bassals i de tot pel mig. Amb lesions que duraven una eternitat o que, dissortadament, deixaven a la víctima coixa per sempre i sense poder jugar mai més.
Futbol allunyat dels tecnicismes presumptuosos d’ara, també. Que a vegades, tot és molt més senzill i, com sempre, els que parlen com a entesos, mai tenen en compte el factor humà, només la pissarra o els llibres d’estafadors de la paraula diversos, que n’hi ha i molts.
Les evolucions
L’expectació d’aquell Sant Esteve per veure les evolucions dels futbolistes va ser força considerable. Això sí, sense comoditats, sense poder seure, tots drets i atents a cada jugada, a cada acció rellevant o no. Actualment, hi ha factors que sembla que es tinguin més presents, però és important no oblidar aquell futbol, més romàntic i humil, si cal.