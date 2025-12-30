Un control pel soroll i una botiga gran

Fotos: Albert Boet /Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de Barcelona (1998-2025)
Les imatges del passat que van circulant per aquesta secció tenen un protagonisme indiscutible i, a més, eclipsen en gran part a les més actuals. No hi fa res, és llei de vida i aquest espai va d’això, de contemplar fotos del passat per recordar com era una ubicació que es pot veure en l’actualitat. Per tant, la rellevància està només a un bàndol, sense entrar en aspectes tècnics o de bellesa de les instantànies.
El que es pot observar a la fotografia més vella és un control de la policia local. L’explicació d’aquesta acció no era cap altre que la campanya “Estiu sense soroll”, que buscava que els vehicles fossin més amables durant l’època de calor i finestres obertes.
Es veu que un hivern amb soroll no importava als que engegaven aquesta mena de campanyes que, realment, no serveixen per a res. O una tardor, o una primavera, estacions en què, segons sembla, es podia fer tot el soroll del món.
Com es veu a aquesta imatge de fa més anys, els agents aturaven els conductors amb cotxes que, suposadament, feien un soroll excessiu. La idea seria que arreglessin aquests problemes perquè l’estiu fos plàcid.
Ha canviat molt
L’avinguda de Barcelona, que és el lloc on es va fer la foto, ha canviat molt i es veu a primer pla com ja no hi ha un establiment conegut de llavors, Hiper Piel. En els nostres dies hi ha un bloc de pisos i, a més, els carrils perquè circulin els vehicles, està molt més reduït. Res que ens hagi d’estranyar. És una de les característiques actuals.