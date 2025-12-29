Una vaga i una llarga cua per comprar pa

Fotos: Ramon Navarro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer Nou de Sant Pere (1977-2025)
Fer cua és una experiència que, encara que no ho sembli, sempre té aspectes diferents. No és el mateix fer cua per fer la compra a un supermercat que fer-la per adquirir una butlleta de la loteria o per recollir els infants al col·legi. Cada una de les cues té les seves característiques i, també, els seus acompanyants de viatge. A més, cada una de les cues s’agafa amb més bon humor que altres. Ara que les entrades a concerts o al futbol, gairebé totes, es fan a través d’internet, hi ha sectors que ja no necessiten cues ni res que se’ls pugui assemblar.
Els motius d’una cua, tanmateix, poden ser diversos. La imatge del passat, que és de 1977, any de la mort del director i actor nord-americà Abner Biberman, ens mostra una cua per comprar pa o altres articles típics que es poden trobar en un forn. Què va originar aquesta cua?
Doncs, tot i que pugui sonar estrany, va ser per una vaga del sector o, si més no, dels treballadors del sector, després de l’acomiadament de dos treballadors en un establiment de Ca n’Anglada. Eren temps una mica moguts, dos anys després de la mort del pollastre de veu aflautada.
Altres demostracions
En aquells anys, es van viure moltes vagues i altres demostracions reivindicatives. Les manifestacions, que acostumaven a finalitzar amb ball de bastons, eren el pa de cada dia, i mai tan ben expressat. La cua, plena de dones com passava aleshores, ens ensenya com algunes miren a càmera mentre altres comenten la jugada.