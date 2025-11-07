Com un quadre de Velázquez, amb detalls inacabables

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de la Rasa 1976 - 2025
La fotografia del passat és una delícia. Es veuen tantes coses o escenes com es podrien observar a quadres com “Las Meninas” o “La rendición de Breda”, conegut altrament com el de “Las Lanzas”. El pintor Diego Velázquez, potser, si hagués tingut l’oportunitat de contemplar aquesta instantània antiga, que és de 1976, any de la fundació de la revista mexicana “Progreso”, hauria ideat alguna forma de fer una nova obra inspirada en la quotidianitat que apareix, amb personatges diversos, no connectats entre si, però part d’una mateixa panoràmica.
De detalls, a la foto de temps pretèrits, n’hi ha un fotimer. Per exemple, el senyor gran que surt del forn, on es veu un cartell d’una marca de pa de motlle, al costat del tendal que posa perfumeria. A simple vista, sembla que estigui recolzant l’esquena a la porta o a la paret quan, en realitat, està sortint. No se li veu bé la cama dreta i, per aquest motiu, la possible confusió.
Al fons i una mica centrat, es veu l’anunci que ens informa que, als baixos de l’edifici es poden comprar automòbils de la marca Renault, com per exemple el 6TL, que la mateixa publicitat el qualifica de “cotxe de confiança”. A sobre, a la primera planta, una delegació de la companyia d’assegurances Porvenir, que ens pot fer pensar que, qui comprava un vehicle, podia pujar de seguida a formalitzar una pòlissa.
Ens revela
Una particularitat per als joves és que el semàfor ens revela que la circulació també anava del carrer de La Rasa fins a la rambla o el carrer de Volta. Eren èpoques de carrers de doble sentit, amb voreres més aviat estretes, oposades a les que es poden visionar a la imatge actual. El cotxe per davant del vianant.
Tornant a la foto de fa més anys, es poden anar observant la resta de persones que hi surten, com el grup de tres senyores de l’esquerra, animades amb una xerrera important, suposadament, explicant les seves vides.