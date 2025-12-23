Quan un camió va perdre els cables

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carretera de Montcada 1999 - 2025
Hi ha vies que travessen la ciutat o que la rodegen d’una allargada destacable. Solen tenir de nom avinguda, ronda o carretera, encara que es poden trobar amb aquesta denominació algunes que no compleixen aquest requisit, la seva llargària. No és el cas de la carretera de Montcada, que és la que es pot contemplar en dues èpoques ben distanciades a les imatges d’avui. És extensa i passa per diverses parts de la localitat.
Però l’escena que es pot visionar a la instantània de fa més temps, que és de 1999, any en què el tenista rus Yevgueni Káfelnikov va guanyar l’Open d’Austràlia, tenia un motiu de pes per ser retratada. Un camió, se suposa que sense cap intenció, va envestir una part del cablejat de l’electricitat de la zona.
El cable es veu, a terra, a l’espera que algú que hi entengui anés a treure’l o el que fos. N’hi ha bastants metres. Uns policies locals vetllaven perquè no succeís res dolent i controlaven el trànsit. Això permetia que alguns vianants envaïssin l’asfalt per tornar a la vorera sense cable, de seguida. Una dona amb la bossa de la compra i un jove amb motxilla, sembla que van circular amb pressa per evitar el cable i també els vehicles.
Molt de temps
A la dreta, es pot contemplar un comerç que hi va haver molt de temps a aquesta ubicació, la ferreteria Pricon. Ara, en el seu lloc, hi ha una botiga d’aquelles on es troba una mica de tot, centrada sobretot en el sector alimentari, i que obren moltes hores. Una vegada més a aquest espai, es veuen canvis d’aquests.