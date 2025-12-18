Uns viatges en oferta i una proposició

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Rambla d'Ègara 1988 - 2025
L’oferta d’un viatge a les Canàries. És el que està penjant a l’aparador aquesta dona que treballava a l’agència que llavors estava ubicada a la rambla d’Ègara, al número 297. En l’actualitat, i ho revela la imatge de 2025, hi ha una sucursal del RACC, més concretament la que s’encarrega de les funcions d’autoescola. A la instantània del passat, que és de 1988, any de la mort del futbolista hongarès Sándor Bíró, es veuen altres ofertes per viatjar en plena estació hivernal i, possiblement, anar a aquelles illes era la més atractiva. Més que res, per fugir del fred, si és que algú vol fer-ho.
Anys després d’aquesta agència de viatges que es pot contemplar a la foto de fa més temps, el local continua amb un alt rendiment. No està tancat i hi ha un negoci, cosa que no deixa de ser una bona notícia, perquè no deixa de ser trist passejar per la ciutat i anar-se trobant locals buits i amb el cartell que indica que es poden llogar o, fins i tot, comprar. Sempre serà preferible que hi hagi alguna activitat i, si és original, encara millor.
Dels destins
Mallorca, Almería, Tignes, Lisboa, Madeira i París són altres dels destins que es van penjar com a atractiu per a la clientela. Fins i tot, es proposava una excursió, per al 10 de desembre d’aquell any, per anar al Teatre Victòria a veure “Mar i Cel” de Dagoll Dagom. I amb ball de tarda i sopar inclosos.
Una bona ocasió per anar a veure un espectacle, moure una mica l’esquelet i després degustar alguns plats. Faltaria saber per quin preu, per poder comparar i saber si era car.