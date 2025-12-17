Un castell a la Plaça Vella i uns comerços sense correlació

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça Vella 1981 - 2025
La fotografia més antiga de que apareixen en aquesta edició és d’abril de 1981, any del naixement de l’actriu macedònia Filiz Ahmet. Es pot observar un tres de sis, construcció que van dur a terme els Castellers de Terrassa a la Plaça Vella. Aquest és un dels escenaris de la ciutat on es fan exhibicions com aquestes i, en aquest cas, va ser la colla blau turquesa la que va actuar en aquest enclavament.
Els castells també es poden veure en altres ubicacions, com és el raval de Montserrat. Aquest més concret, va quedar per sempre a aquesta imatge del passat. Possiblement, es va carregar i descarregar, però això ho haurien de certificar els que hi van ser o els que van informar de l’esdeveniment.
Hi ha expectació entre les persones que van assistir a contemplar les edificacions dels Castellers d’aquella jornada. Es veu el local on hi va haver un comerç del sector de les sabates, Casa Poses, que ara ocupa la Pastisseria Turull. És l’antiga masia de Can Baró, que podria ser del segle XVI i que era un mas de condicions rurals que es va fer a dins de la ciutat, llavors vila.
Al costat, on ara hi ha una botiga de la joieria Ponsa, a la instantània de fa més temps es pot veure, si es fila prim, un cartell que anuncia que el local l’havia adquirit l’empresa Frankfurt’s, és a dir, Casa Vallès. Quants tombs fan els establiments, seria una mica el resum de tot plegat.
Canvis i més canvis
Passa i ha passat i, es podria afirmar, que continuarà passant. Canvis i més canvis en els locals, amb nous comerços que substitueixen als anteriors, en la gran majoria dels casos sense correlació. D’una sabateria es pot passar a un forn i d’un bar a una rellotgeria.
És un món que ha variat molt des d’aquell 1981, quan els Castellers de Terrassa van elaborar aquest tres de sis. Les botigues, en general, no són com les d’abans, per molts motius. Els comerços evolucionen.