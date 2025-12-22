Un bar fustigat pel foc i gent mirant

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de Barcelona 1976 - 2025
Aquest bar, que estava situat a l’avinguda de Barcelona, va ser víctima d’un incendi. És el que ens ensenya la fotografia més antiga, que és de 1976, any en què el nord-americà John Ashbery va guanyar el Pulitzer de poesia. Un dels seus cartells publicitaris, de marques de begudes refrescants, delata que era el Bar El Jardín. Si més no, és el nom que es veu a la instantània de fa més temps.
Aquesta fotografia no va poder ser de la sèrie sobre incendis que es va publicar a aquesta secció fa unes setmanes, però mostra com va quedar tot després que el foc fes la seva aparició. Les runes amuntegades a la vorera, amb alguns veïns petant la xerrada, comentant la jugada, i un detall dels de sempre en esdeveniments com aquests, representació infantil que s’ho mira com si fos la gran hecatombe.
Una nena, a primer pla, no pot evitar buscar la càmera, un fet que passa de tota la vida. Passa també quan algun canal televisiu busca imatges pels carrers, que encara hi ha qui saluda. A qui saluden? Al públic en general, a algú en concret, o ho fan per mera inèrcia, sense un sentit molt definit?
Com pot passar
Un incendi, com pot passar amb una inundació, promou l’angoixa i la incertesa de com pot acabar la història. És de desitjar que, el que surt a la imatge més vella, no provoqués cap desgràcia personal i tot quedés amb pèrdues materials que, també dolen, però menys. L’atractiu que tenen aquestes notícies, encara que puguin comportar perill o mal, és un misteri. O pot ser, no tant.